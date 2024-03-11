ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر يوميا؟.. فوائد مذهلة

يعتاد المسلمون على تناول التمر في وجبة الإفطار يوميًا، باعتباره من الأمور المستحبة، ليصبح التساؤل الذي يشغل بال الكثيرون، ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر يوميًا؟

تناول التمر بشكل يومي على مائدة الإفطار، يجلب معه الكثير من الفوائد الصحية للجسم باعتباره من المواد الغذائية المليئة بمضادات الأكسدة، إلى جانب كونه مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، ويعمل بدوره على منع الإمساك، ويعزز حركات الأمعاء المنتظمة وفقًا للدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية خلال حديثها لـ«الوطن».

فوائد تناول التمر يوميًا على الإفطار

ومن جانبه، أشار موقع «bright side» إلى بعض الفوائد الصحية الأخرى التي يمكن أن يحصل عليها الجسم بمجرد تناول التمر بشكل يومي؛ ومنها أنه يقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب، وذلك راجع إلى كون التمر مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، ويساعد في خفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فضلا عن الأمراض الأخرى المرتبطة بالقلب.

التمر يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

يساعد التمر في حماية الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة، ويقلل من فرص انتشارها في القولون.

إنقاص الوزن

كما يعد التمر غنيا بالألياف التي تشعرك بالشبع طوال فترة الصيام، فضلا عن احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات والكاروتينات، ما يساعد في تخليص الجسم من السموم ويعزز عملية الهضم ويزيد من التمثيل الغذائي الذي يؤدي بدوره إلى فقدان الوزن وذلك بفضل السكريات.