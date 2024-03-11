أحمد الفيشاوي يكشف سرا عن حياته: أذهب لطبيب نفسي منذ عام 1997

قال الفنان أحمد الفيشاوي إنه يخضع للعلاج النفسي منذ عام 1997 ويتردد على طبيب نفسي واحد منذ هذه الفترة، ويرى أن العلاج النفسي مثله مثل أي مرض أو تعب.

الفيشاوي يخضع للعلاج النفسي

وأضاف «الفيشاوي»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»،: «العلاج النفسي زي ما رجلك تتكسر وتجبسها»، مشددًا على أنه ذهب لطبيب نفسي آخر لكي يعالجه ولكنه توفي في اليوم الثاني.

وأوضح أنه لا يعاني من أي أزمات ولكنه كان يعاني من فرط العصبية و«النرفزة»، مشيرًا إلى أنه تخطى هذه المرحلة بالعلاج النفسي، وأصبح لا يعاني من أي مشكلات بعد سنوات من العلاج.