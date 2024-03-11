«الله رب قلوب».. أحمد الفيشاوي يؤكد أهمية النية الصافية

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنّه مرّ بتحولات دينية وفكرية كثيرة في حياته، فقد كان سلفيًا ثمّ تحوّل إلى صوفيّ، مشيرًا إلى أنه تعلم من هذا التحول الحب والسلام.

وأضاف «الفيشاوي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «ع المسرح»، عبر قناة «الحياة»: «لسه معرفش الدين بالنسبة لي أيه، لسه بدور وبكتشف، وبالنسبة لبرنامجي، فكنا صغيرين ومكنتش بفتي، ولحد دلوقتي لسه بكتشف وبتعلم».

أحمد الفيشاوي يقرّ بأخطائه

وتابع الفنان أحمد الفيشاوي: «والدي علمني أن الله رب قلوب، فالإنسان يجب أن يكون صافي النية حتى يكرمه الله، وأعترف أني غلطت في حقوق ناس لكن مندمتش لأنهم يستاهلوا».

واختتم بالإشارة إلى أنه يراجع نفسه دائمًا، ويدعو الله أن يغفر الله إن أخطأ في حق أي شخص دون قصد.