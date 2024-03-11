أحمد الفيشاوي: «وُلدت في فمي ملعقة ذهب.. وأعشق الفلوس»

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنّه لم يفته شيء في حياته، موضحًا: «وُلدت وفي فمي ملعقة ذهب، وعشت في منطقة حدائق القبة ببداية حياتي أياما صعبة، لكن الأمور تحسنت بعد ذلك».

وأضاف الفيشاوي، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «ع المسرح»، عبر قناة «الحياة»: «لا أقصد بجملة وُلدت وفي فمي ملعقة الأمور المادية، ولكني أقصد أنني تعلمت في مدرسة خاصة وسافرت بلدانا كثيرة مع أبي وأمي، وهذا الأمر أهم بالنسبة إليّ من الأموال».

سبب عشق الفيشاوي للأموال

وتابع الفنان: «أعشق الفلوس عشان أروح أسافر أطيرها وأرجع تاني، وأعشق الذهب أيضا»، لافتًا إلى أنه لم يحقق بعض أحلام الطفولة، وهي القفز من طائرة.

أحمد الفيشاوي يفتقد والده

وأكد الفيشاوي، أنه يفتقد والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي؛ لذلك شارك صورته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وكتب عليها: «نفس أروح لك»، ووصفه بأنه من «أطيب وأجمل وألذ خلق الله».