ما هو زمن السلاجقة؟.. ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

«في القرن الـ11 تدهورت الخلافة العباسية في بغداد وأصبحت في أسوأ حالاتها، ظهر مجموعة من الرعاة الأتراك من بني سلجوق وكونوا أكبر جيش في الأرض وأخذوا شرعيتهم بأنهم حماة الخليفة العباسي السني لكن في الحقيقة كان ليهم سلطة على الخليفة»، كلمات بدأ بها مسلسل الحشاشين الذي يُعرض على قناة DMC، ليصف واحدة من أكثر الحقب دموية في التاريخ والمعروفة بـ عصر طائفة الحشاشين.

طائفة الحشاشين ظهرت في زمن السلاجقة وكان لها أثر كبير في تغير الأوضاع السياسية في المنطقة الإسلامية، ووفق كتاب «الفنون الإسلامية» من ترجمة أحمد محمد عيسى، ظهر اسم السلاحقة إلى النور في أواخر القرن الرابع الهجري «العاشر الميلادي» وازدادت قوة تلك الفئة في القرن الخامس الهجري، وأسست دولة كبيرة في المشرق العربي الاسلامي، وازدادت شوكتها حتى أصبحت من أهم الدول في تلك الحقبة.

زمن السلاجقة

دولة السلاجقة لعبت أيضًا دورًا كبيرًا في تاريخ الدولة العباسية والحروب الصليبية والصراع الإسلامى البيزنطي، وتأسست على يد سلالة تركية تنحدر من قبيلة قنق التي تنتمى إلى مجموعة أتراك الأوغوز.

في عام 1092، بدأ السلاجقة في مواجهة حسن الصباح وهو مؤسس طائفة الحشاشين عسكريًا، إذ بعث سلطانهم ملك شاه، حملتين، واحدة كانت على قلعة ألموت والثانية على قهستان، لكن ميليشيات «الصباح» تصدت لهم بمساعدة الأهالي المتعاطفين معهم في روبارد وقزوين، إذ انسحبت القوات من قهستان بعد وفاة السلطان ملك شاه سنة 1092.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وتدور أحداثه في إطار تاريخي يعود إلى القرن الحادي عشر في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ«الفدائيين».

وشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.