أحمد الفيشاوي: أهرب في مسيرتي المهنية من الشرب والمخدرات

أكد الفنان أحمد الفيشاوي، أنه يحب عمله بشكل كبير، ومع كل عام يزداد حبه للسينما وصناعتها، خاصةً الإخراج السينمائي.

الفنان ملك الناس

ولفت «الفيشاوي» خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «ع المسرح»، عبر قناة «الحياة»، إلى أنه إذا أحب شيئًا بشدة لدرجة أنه يتملّكه، فسيتركه ويبتعد عنه، مشيرًا إلى أن والده، فاروق الفيشاوي، قال له: «أنت ملك الناس، لست ملك نفسك، أنت ملك الناس كلها».

وأضاف أنه يريد أن يكون مخرجًا سينمائيًا ويصنع أفلاما جيدة، ولكنه ليس بإمكانه التمثيل، وأن يخرج أفلاما في نفس الوقت: «سأصل لسن السبعين سنة، وسألعب دور جد أو لن يراسلني أحد هاتفيًا من الأساس».

وتابع: «لو أنا مخرج خلف الكاميرا، بإمكاني أن أعمل على الإخراج والإنتاج حتى سن 80 سنة، ولهذا أنا عاشق للإخراج منذ صغري»، لافتًا إلى أنه في مسيرته المهنية يهرب من الشرب والمخدرات منذ 7 سنوات.

واختتم بالإشارة إلى أن استيعابه زاد عندما شعر أنه يكبر في السن وأنه تخطى الأربعين من عمره، ويجب أن يركز في عمله: «ليس هناك وجه مقارنة بيني وبين أبي فاروق الفيشاوي، عندما أقف أمام المرآة لا أجد أي شبه بيني وبينه، ولكن اللمسات النفسية والشخصية هناك تشابهات بسيطة».