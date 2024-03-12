يهتم الجمهور بمتابعة مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا التي تحرص على تناول قضايا المرأة في أعمالها الدرامية، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 2.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 2

وبالنسبة لمواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 2؛ فإن قناة CBC، تعرض المسلسل بشكل حصري في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى 6:30 صباحًا والثانية 11:30 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل سر إلهي عبر تطبيق watch it.

قصة مسلسل سر إلهي

وينتمي مسلسل «سر إلهي»، لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث قصة مسلسل سر إلهي في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

نجوم مسلسل سر إلهي

وتقوم النجمة روجينا بالبطولة الأساسية لمسلسل سر إلهي، ويشاركها عدد من النجوم مثل أحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله وأحمد بدير.