ينتظر الجمهور وعشاق الدراما الرمضانية مواعيد إعادة الحلقات لمن لم تتسنى له مشاهدة العرض الأول للحلقة، وبينها موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 1، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 1 وفق البرومو والإعلان الرسمي للقناة.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 1

ويتم عرض إعادة المسلسل مرتين يوميا، حيث يأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 1 في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

أبطال مسلسل سر إلهي

المسلسل يدور في إطار تشويقي اجتماعي بطولة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله وأحمد بدير.

قصة مسلسل سر إلهي

ويعد مسلسل «سر إلهي» من نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.