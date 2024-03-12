صيد العقارب.. مغامرة غادة عبد الرازق لاستخراج السم في 10 دقائق

خاضت الفنانة غادة عبد الرازق تجربة صعبة خلال تصوير مسلسل صيد العقارب، الذي يُعرض في رمضان 2024، وتجسد فيه دور امرأة تعمل بتجارة العقارب، وتواجه في أحد المشاهد تحديًا كبيرًا عندما تضطر إلى استخراج السم من عقرب.

وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل المغامرة التي خاضتها غادة عبد الرازق خلال تصوير هذا المشهد.

خلال مداخلة هاتفية للفنانة غادة عبد الرازق عبر «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، تحدثت عن تفاصيل إمساكها بالعقرب كما ظهر في البرومو، موضحة أنها أمسكت به رفقة مدرب العقارب، الذي علمها كيفية الإمساك جيدًا لاستخراج السم منه، وبالفعل تلك العملية مكثت 10 دقائق فقط، ونجحت الفنانة غادة عبد الرازق في استكمال باقي المشاهد بمفردها.

دور الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب

كما تحدثت غادة عبد الرازق عن دورها في مسلسل صيد العقارب، مؤكدة أنه ينتمي إلى الدراما الاجتماعي، التي لم تقدمها منذ فترة كبيرة وقررت العودة إليها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها استمتعت بهذا العمل الذي يحمل في طياته رائحة الأعمال القديمة، مثل مسلسل عائلة الحاج متولي.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بالاشتراك مع الفنان أحمد ماهر ومحمد علاء وسامية عاطف، بالإضافة إلى سامية عاطف ورياض الخولي سيمون، والمسلسل من تأليف باهر دويدار والمخرج أحمد حسن.