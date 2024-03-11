أين صورت مشاهد مسلسل الحشاشين؟.. أبدى الكثيرون إعجابهم بها

نالت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين إعجاب الآلاف، وتصدرت تريند منصة «إكس»، وعلق العديد معبرين عن انبهارهم بالتصوير والمشاهد التي ظهرت في أحداث الحلقة، وتساءل البعض عن مكان تصوير أحداث المسلسل، خاصة وبعض مشاهده ظهرت في الجبال وبعض القلاع.

المسلسل تم تصويره في العديد من الدول، وهي مصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا وكازاخستان ومالطا، وأيضًا تم تصوير بعض مشاهده في صحراء الفيوم ومدينة الإنتاج الإعلامي، حسبما أعلن بيتر ميمي في وقت سابق عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك».

وتم الاستعانة أثناء تصوير أحداث مسلسل الحشاشين بفريق متخصص في المعارك والحروب وأيضًا العديد من قطع الملابس التاريخية.

أحداث الحلقة 1 مسلسل الحشاشين

ودارت أحداث الحلقة 1 من مسلسل الحشاشين، داخل قلعة آلموت مع وصول رسول ملك فرنسا للتحالف مع سيد القلعة حسن بن الصباح، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، كما كشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1، مدى انبهار ملك فرنسا بالطاعة العمياء لرجال حسن الصباح، وقدرته على التحكم بهم.

أحداث مسلسل الحشاشين

ومسلسل «الحشاشين» بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد من وجة الشباب وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث المسلسل حول طائفة الحشاشين، والتي كانت لها دورًا كبيرًا في الأحداث التاريخية بالعالم الإسلامي.