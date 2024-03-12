بعد الأحداث الشيقة التي تميزت بها الحلقة الأولى من مسلسل بين الرفاعي، يرغب قطاع كبر من الجمهور في معرفة موعد عرض الحلقة 2 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على on drama، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية.

موعد عرض الحلقة 2 مسلسل بيت الرفاعي

ويحين موعد عرض الحلقة 2 مسلسل بيت الرفاعي عبر شاشة قناة on drama للفنان أمير كرارة، في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وستعاد الحلقة في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا، وموعد الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء اليوم التالي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخي وملك قورة وسيد رجب ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل، وفاة الفنان أحمد فؤاد سليم نتيجة نقاش حاد بينه وابنه الذي يجسد شخصيته أمير كرارة.