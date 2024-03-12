مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. «روجينا» تواجه خيانة زوجها من صديقة مقربة

شهد مسلسل سر إلهي الحلقة الأولى للنجمة روجينا الذي يعرض على قناة CBC، أحداثًا مثيرة، ومن ضمنها نشوب مشاجرة بين «نصرة» التي تجسد دورها «روجينا»، مع زوجها «سعد» الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت، والذي سرق أموالها لجلب المخدرات التي أدمنها.

وضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة الأولى تعيش «نصرة» مع شقيقاتها في نفس المنزل وتساعدهما ماديًا، وتعمل في دار المسنين، وتدعم شقيقها الذي يرغب في أن يكون نجمًا في عالم الموسيقى والغناء.

مسلسل سر إلهي الحلقة الأولى

وسلطت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي الضوء على الغش في الامتحانات بين طلاب الجامعة، إذ اشترت شقيقة «نصرة» تصميمات هندسية لتقدمها لمدرس المادة كي تجتاز الاختبارات، لكن سرعان ما انكشف أمرها، وجرى تحويلها لمجلس تأديب، وذلك بسبب بيع التصميم في أكثر من جامعة.

كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي خيانة «سعد» لزوجته «نصرة» مع فتاة تدعى «نهى»، والتي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس، وكانت زوجته تقدم لها يد المساعدة، وطلبت من سعد أن يطلق زوجته

قصة مسلسل سر إلهي

وتدور قصة مسلسل سر إلهي الذي يندرج ضمن مسلسلات الـ15 حلقة، في إطار اجتماعي مشوق حول «نصرة» التي تواجه الحياة بمفردها، بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، خلال شهر رمضان 2024 حصريًا على شاشة قناة CBC في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة.