فوائد تناول البط في الصيام.. يقي من الإصابة بأمراض القلب

«محشي وبط» وجبة شهيرة ارتبطت بحلول شهر رمضان الكريم، إذ تلجأ أغلب الأسر المصرية إلى طهي تلك الوجبة في أول أيام رمضان خاصة مع تجمع جميع أفراد الأسرة والأقارب على مائدة الإفطار، وعلى الرغم من كونه شديد الدسم إلا أنّ البط له فوائد متنوعة ويمكن تناوله ة واحدة أسبوعيًا كونه يقي من الإصابة بأمراض القلب.

فوائد تناول البط في الصيام

ووفق موقع «مايو كلينيك» الطبي، يساعد البط على خفض الكولسترول الضار في الجسم، وذلك لأنه يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، بالتالي الوقاية من خطورة الإصابة بأمراض القلب وتجلطات الشرايين، ومن ضمن فوائد تناول البط في الصيام، أنه يعمل على زيادة مستويات الطاقة، كونه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية، وهى عبارة عن مركبات عضوية تمد الجسم بالطاقة، وأيضًا غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الحديد والسيلينيوم وفيتامين سي.

ولا تقتصر فوائد تناول البط في الصيام عند هذا الحد، إذ يعمل أيضًا على زيادة كثافة العظام، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يؤدي إلى تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم ما يساعد على تقوية العظام ومنع هشاشتها.

طريقة عمل البط

وبجانب ذلك، نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل البط في المنزل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة التي منها:

- المقادير

بطة.

بصلة مقطعة.

طماطم.

فص ثوم.

فلفل رومي.

ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

رشة حبهان بودر.

رشة قرفة بودر.

ملح.

فلفل أسود.

كيلو بصل أورما صغير.

نصف كيلو جزر مقشر.

نصف كيلو كوسة مقشرة.

نصف كيلو بطاطس مقشرة.

عودان من الكرفس المقطع.

كوبان من الماء المغلي.

خطوات عمل البط في المنزل