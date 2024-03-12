مسلسل الحشاشين الحلقة 1 تكشف الوجه الدموي لحسن الصباح

ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة نالها مسلسل الحشاشين الحلقة 1 بطولة كريم عبد العزيز، بعد ساعات قاليلة من عرض المسلسل الذي تضمن مجموعة كبيرة من الأحداث، عاد بها الجمهور إلى القرن الحادي عشر الميلادي خلال فترة صعبة في التاريخ، شهدت صراعات عديدة بين فرع ومذاهب سياسية ودينية متنازعة، وهو ما جعل المناخ ملائم لظهور أسوأ جماعة دموية شهدها التاريخ.

وكشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1 بطولة كريم عبد العزيز، الوجه الدموي لـ حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين خلال أكثر من مشهد في الحلقة، وكان المشهد الأول داخل قلعة ألموت بعد وصول رسول برسالة من ملك فرنسا يطلب فيها أن يعلن حسن الصباح ولاءه للملك، وحتى يثبت الصباح لرسول فرنسا مدى قدرته على التحكم في رجاله ومدى صلابتهم يطلب من أحد أتباعه أن يلقي بنفسه من أعلى نقطة في القلعة ليسقط مع ارتفاع عالي ويموت في الحال، وهو الأمر الذي يفاجئ الرسول الفرنسي بشدة وينقله بسرعة إلى الملك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 1.. كريم عبد العزيز يأمر بقتل مؤذن أصفهان

وتطرق مسلسل الحشاشين الحلقة 1 إلى أنّ النزعة الدموية لحسن الصباح ليست دخيله عليه، لكنها داخله منذ البداية، ما ظهر في مشهد تلى انضمامه الحديث للطائفة الباطنية الإسماعيلية، حين يخبره زيد ابن سيحون (أحمد عيد) أحد أتباعها أنّ مؤذن مدينة أصفهان رفض دعوته الانضمام إليهم، ليطلب منه الصباح قتله.

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 1 بطولة كريم عبد العزيز

وكشفت شبكة قنوات DMC عن مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 1 بطولة كريم عبدالعزيز على شاشتها، حيث من المقرر أن تعاد الحلقة في تمام الساعة 4:15 عصرا على قناة DMC، إضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرا على قناة DMC دراما.