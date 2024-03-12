لاقت الحلقة الأولى من مسلسل الفنان القدير يحيى الفخراني عتبات البهجة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن المشاهدات الواسعة التي حققها في أولى أيام الشهر المبارك، فـ«الفخراني» بمثابة أحد رموز شهر رمضان بالنسبة للجمهور، الذي اعتاد متابعته عقب الإفطار مباشرة.

معالجة درامية اجتماعية لمسلسل عتبات البهجة

ويقدم مسلسل عتبات البهجة، معالجة درامية اجتماعية تحمل طابع الكوميديا، فيظهر الفخراني، في دور بهجت الأنصاري، ذلك الرجل السبعيني المتقاعد عن العمل، ويعيش مع ابنه وزوجته وأحفاده الذين يصبح مسؤولا عنهم بعد تعرض ابنه وزوجته لحادث أودى بحياتهما خارج البلاد.

وتدور أحداث المسلسل حول الصعاب التي يواجهها الجد بهجت الأنصاري، مقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحفاده سواء من النواحي المادية والفكرية والدراسية والاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 2

ويُعرض مسلسل عتبات البهجة، يوميًا خلال النصف الأول من رمضان في تمام الساعة 6:15 حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وتأتى الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرًا.