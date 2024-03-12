تفاصيل جديدة عن حالة أحمد رفعت بعد توقف عضلة القلب.. يرقد في العناية المركزة

كشف الدكتور رامي السيد، نائب مدير مستشفى زمزم في محافظة الإسكندرية، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت، الذي أصيب بتوقف في عضلة القلب، خلال لقاء فريقه أمام نادي الاتحاد السكندري.

قال نائب مدير المستشفى، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه جرى إجراء العديد من الفحوصات الطبية في وقت قصير، للاعب أحمد رفعت، ما بين فحوصات معملية وأشعة في وقت قياسي، وكانت هناك ملحمة طبية وتوفير كافة الإمكانيات للتعامل مع حالة اللاعب.

الاستجابة الجزئية

وأضاف أن الاستجابة الجزئية لعودة عضلة القلب للعمل مرة أخرى مبشرة، وأنه تم اتخاذ قرار بناءً على رأي استشاري القلب في المستشفى، الدكتور عمرو عثمان، بنقله إلى العناية المركزة.

وتابع: «اللاعب أحمد رفعت حاليًا على جهاز التنفس الصناعي، وقرار إزالة الجهاز هو قرار خاص لاستشاري العناية المركزة واستشاري القلب، وتم توفير كافة الأدوية وجميع المستلزمات لمتابعة حالة اللاعب أولاً بأول».

أطباء الفرق تابعوا إنقاذ اللاعب أحمد رفعت

وبيّن «السيد» أن الأطباء والجهاز الطبي للفريقين، تواجدوا في المستشفى منذ وصول اللاعب، وتابعوا عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، مشيرًا إلى أن أول خطوة كانت على الفور إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للاعب.

وأردف: «جرى منح اللاعب بعض المنشطات الخاصة بتحفيز عضلة القلب على إعادة العمل مرة أخرى، وفيما يخص اللاعب، ليس هناك أي جزم بحصوله على منشطات من عدمه، أبا أنه بشكل عام قد تؤثر المنشطات على صحة الإنسان وتتسبب في توقف لعضلة القلب».

وكان قد وصل أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، إلى مستشفى زمزم في الإسكندرية مساء الاثنين، في سيارة إسعاف بعد إصابته بتوقف في عضلة القلب وسقوطه في أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعت بين فريقي فيوتشر والاتحاد السكندري.