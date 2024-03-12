بعد ساعتين من الإنعاش.. تفاصيل استجابة اللاعب أحمد رفعت بعد توقف القلب

لحظات صعبة عاشها اللاعب أحمد رفعت لاعب فيوتشر، بعد أن جرى نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، إثر تعرضه لتوقف عضلة القلب في أثناء المباراة التي جمعت بين فريقه والاتحاد السكندري، وظلت المحاولات قائمة من الفريق الطبي في المستشفى من أجل علاجه وإنعاش القلب والرئة في أسرع وقت.

وأشار الدكتور رامي السيد نائب مدير المستشفى التي يُعالج فيها اللاعب بالإسكندرية، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ المستشفى استقبل اللاعب أحمد رفعت وجرى تشكيل فريق طبي على الفور بسبب خطورة الحالة الصحية.

إنعاش القلب والرئة لفترة زمنية طويلة

وأضاف «السيد» أنه جرى التعامل بشكل سريع مع الحالة، بدأت بإنعاش مستمر ومتواصل للقلب والرئة لفترة زمينة طويلة حتى حدثت الاستجابة وإنّ كانت ضعيفة.

وأضاف أنه بعد حدوث الاستجابة الضعيفة، تم نقل اللاعب إلى العناية المركزة في المستشفى، وهو الآن على جهاز التنفس الصناعي في الوقت الحالي: «هناك فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة بشكل مستمر، وحتى الآن جميع الإمكانيات متوفرة لإسعافه، وإذا تطلبت حالته النقل سيتم عمل الإجراءات بشكل فوري، والحالة لا زالت خطيرة ونأمل أنّ تتحسن».

الطبيب المعالج: نبحث عن سبب حدوث الوعكة الصحية

وأوضح الدكتور محمد نبيل طبيب الاستقبال بالمستشفى لـ«الوطن»، أنه استقبل حالة اللاعب وكان يعاني من توقف في عضلة القلب لمدة ساعتين، إلى انّ استجاب للعلاج ولو بشكل ضعيف.

وأضاف أنه حتى الآن السبب غير معروف لحدوث تلك الوعكة الصحية: «حاليًا نبحث عن سبب حدوث الوعكة الصحية، وجرى عمل أشعة صوتية وسونار للاطمئنان على حالته، وحتى هذه اللحظة استبعدنا وجود جلطة أو عيب خلقي أو تضخم في عضلة القلب، والصيام ليس السبب فيما حدث له».