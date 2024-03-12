الطبيب المعالج للاعب أحمد رفعت: «لا زال تحت جهاز التنفس الصناعي»

تمكن الفريق الطبي المكون من عدد من الأطباء والممرضين في أحد المستشفيات بالإسكندرية، من إنقاذ حياة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، بعد أنّ جرى نقله إلى المستشفى منذ أكثر من ساعتين إثر تعرضه للإغماء أثناء المباراة التي جمعت بين فريقه والاتحاد السكندري.

أسباب تعرض اللاعب لوعكة صحية خطيرة

وأشار الدكتور محمد نبيل طبيب الاستقبال والمُعالج لحالة اللاعب أحمد رفعت، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ تعرض اللاعب للوعكة الصحية قد يرجع لأسباب عديدة ومختلفة لذا لا زال البحث مستمرًا من أجل معرفة السبب.

وأضاف أنّ مثل تلك الحالة التي تعرض لها اللاعب قد يكون سببها الآتي:

- تناول بعض المنشطات

- العودة المفاجئة للتمرين مع الصيام

- الاجهاد الرياضي

- العامل الوراثي

- العادات غير المنضبطة

وأشار إلى أنّه من ضمن عوامل إنقاذ اللاعب، هي سرعة نقله إلى المستشفى: «نجحنا في إنقاذه بعد مرور ساعتين من المحاولات المستمرة، وفي النهاية حدثت الاستجابة الحمد لله».

وضع اللاعب أحمد رفعت الحالي

وأكد أنّ اللاعب حتي الآن لا زال داخل غرفة العناية المركزة: «لم يتكلم حتى الوقت الحالي لكنه يستجيب للأوامر، وعلى جهاز التنفس الصناعي حاليا، ونبحث هل يتم فصله أم لا، والوضع مبشر ومستقر، وإذا تجاوز الـ24 ساعة المقبلة سيكون قد تجاوز مرحلة الخطر».