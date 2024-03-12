موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. أكثر من 13 ساعة صيام

تشهد جميع مدن وقرى محافظة المنوفية وجميع محافظات مصر فرحة وبهجة مع دخول شهر رمضان المبارك، إذ يهتم الصائمون بمعرفة موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، وذلك لتحديد موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

وفي ثاني أيام شهر رمضان المبارك تبلغ عدد ساعات الصيام في المنوفية خلال ثاني أيام الشهر الكريم 13 ساعة و40 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية الثلاثاء

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:02 مساء، وهو نفس موعد أول أيام شهر رمضان المبارك دون تقدم أو زيادة، بينما موعد أذان الفجر يكون في تمام الساعة 4:42 صباحًا.

وأكّد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أنَّ موعد صلاة العشاء يكون في الساعة 7:20 مساء يعقبها صلاة التراويح في جميع مساجد المحافظة.