جدول قصر السينما في رمضان.. عروض مجانية في القاهرة والمحافظات

في إطار فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان، يقدم قصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج فني وثقافي حافل للجمهور مجانا خلال شهر رمضان منها أفلام سينمائية وعروض مسرحية وفقرات إنشاد ديني تقدم على مدار الشكر الكريم مجانا.

انطلاق الليالي الرمضانية في القاهرة

كما تطلق الهيئة الليالي الرمضانية في المواقع الكبرى بالقاهرة، وهي قصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح السامر بالعجوزة، على أن تبدأ الفعاليات من 8 رمضان الجاري.

6 محافظات تستقبل برنامجًا متنوعًا بالفروع

وتنظم الهيئة فعاليات «ليالي رمضان الثقافية والفنية» في 6 محافظات تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا، والإسماعيلية، والأقصر، والبحيرة، الدقهلية، و الفيوم، وذلك بجانب أنشطة الهيئة في عدد من المحافظات والفروع الثقافية.

برامج مخصصة لأهالي المناطق المطورة

وتقدم الهيئة في رمضان أيضا برنامجًا لأطفال المناطق المطورة بديل العشوائيات تضمن العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب أنشطة مكثفة لمبادرة «أنت الحياة» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في 14 محافظة وهي: القاهرة والجيزة، و القليوبية، الدقهلية، الإسماعيلية، والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ.