برنامج ثقافي رمضاني بالإسكان بديل العشوائيات في 14 محافظة.. منها روضة السيدة

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجًا ثقافيًا لأطفال المناطق المطورة «بديل العشوائيات»، خلال الفترة من 9 حتى 18 رمضان، ليتضمَّن ورشًا فنية، مسابقات، لقاءات توعوية في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تنظم الهيئة لهم رحلات تثقيفية إلى قصر السينما، إلى جانب تنظيم عدة سهرات رمضانية متنوعة تتضمن عروضًا فنية وأمسيات شعرية وندوات توعوية داخل بعض مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المحلي.

أنشطة مكثفة بمبادرة «أنت الحياة» بالتعاون مع «حياة كريمة» في 14 محافظة

كما تقدم الهيئة أنشطة مكثفة بمبادرة «أنت الحياة»، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ الدقهلية، خلال الفترة من 10 حتى 28 رمضان.

صندوق التنمية الثقافة

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بمختلف مراكز الإبداع التابعة للقطاع، حيث يشهد يوم 7 رمضان بقبة الغوري، حفلًا فنيًا لفرقة سماع للإنشاد الديني، وتقام في بيت الشعر العربي أمسية بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وفي يوم 8 رمضان، بقبة الغورى، أمسية إنشاد لفرقة «الفراديس» بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد، كما يستضيف قصر الأمير طاز، الشيخ محمود التهامي وفرقته الموسيقية، ويشهد بيت السحيمي حفلًا غنائيًا، للفنان محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية.

أما يوم 9 رمضان تُنظم بساحة قبة الغوري، حفلاً للفنان علي الهلباوي وفرقته، ويستضيف قصر الأمير طاز، فرقة المولوية قيادة الفنان عامر التوني، وفي بيت السحيمي، حفل غنائي لفرقة «فويس باند»، وتقام ببيت العيني: ورشة «فانوس رمضان»، وحكايات شهرزاد، وفي يوم 10 رمضان، تشهد ساحة قبة الغوري عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، ويقام بقصر الأمير طاز، حفلة لوائل الفشني وفرقته الموسيقية، كما يشهد بيت السحيمي، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان صالون «ذاكرة الوطن» إضافة إلى حفل لفرقة «صحبة السمسمية»، وتقام ببيت الست وسيلة، أمسية شعرية ومناقشة كتاب «ثقب المفتاح لا يرى»، كما تعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان «رمضان شهر الانتصارات»، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، ويُعقد ببيت العينى ورشة «فانوس رمضان»، وحكايات شهرزاد.

صالون مقامات بيت الغناء

وفي 11 رمضان، تشهد قبة الغوري، إقامة حفل فني لفرقة الحضرة المصرية، وبقصر الأمير طاز تنظم احتفالية بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم والفنون والثقافة، ويستضيف بيت الغناء العربي، صالون مقامات بيت الغناء بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي، ويشهد بيت السحيمي، حفل إنشاد ديني لفرقة «الحور»، ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، «صالون كلام في السيما» مع المخرج السينمائي أشرف فايق، بعنوان «الاحتفال بذكرى ميلاد مخرج الروائع حسن الإمام»، وافتتاح معرض للخط العربي يستمر حتى 4 أبريل، ويشهد مركز جمال عبدالناصر بالإسكندرية، عرض حكي وغناء صوفي.

أما يوم 12 رمضان، تقيم قبة الغوري «مجلس الصلاة على رسول الله»، ويستضيف قصر الأمير طاز، فرقة Looperia project قيادة الفنان محمد كمال، ويشهد بيت السحيمي، عرضًا للأراجوز وخيال الظل، وفي 13 رمضان، تشهد قبة الغورى، عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، وتقام بقصر الأمير طاز، السيرة الهلالية محمد كساب، وكذلك يشهد بيت السحيمي حفلًا غنائيًا للفنان فادى رشدي وفرقته الموسيقية، وُيقام بيت العود العربي، حفل أستاذ بيت العود الفنان ماريو سعيد، ويقام ببيت العيني، احتفالية «رمضانيات العيني» من عزف، وغناء كورال، وعرض للأرجواز، وفقرات للتنورة، وتعقد ببيت المعمار المصري، ندوة الاحتفاء بذكرى ميلاد المعماري حسن فتحي.

كما يُقام يوم 14 رمضان العديد من الفعاليات، حيث تستضيف قبة الغورى، الفنانة منال محي الدين وفرقتها، وبقصر الأمير طاز، الفنانة سماح إسماعيل وفرقتها الموسيقية، وببيت السحيمي، فرقة النيل للآلات الشعبية، وفي بيت الغناء العربي، الفنانة عبير أمين وفرقتها الموسيقية، وتُقام في بيت الست وسيلة، أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء، وفي يوم 15 رمضان تشهد ساحة قبة الغورى، حفل الفنان عمرو درويش، وفي بيت السحيمي، تُعرض ليال السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية.

لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية

أما 16 رمضان، تشهد قبة الغورى، إقامة حفل فرقة «عشاق النغم» بقيادة الفنان محمد عبد الستار، وبقصر الأمير طاز، تعقد لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية لقاء «رمضان.. وسماحة الأديان»، ويشهد بيت السحيمي، ليالي السيرة الهلالية، للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية، وفي 17 رمضان، حيث تشهد قبة الغوري حفلًا لفرقة التنورة التراثية، وتُقام بيت السحيمي، ليالي السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية، وتُعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أمسية بعنوان «تجليات رمضانية في الأدب والفن»، وذلك ضمن سلسلة لقاءات ليالي رمضان الإبداعية.

حفل فرقة المختار للإنشاد الديني

وفي 18 رمضان، يُقام بقبة الغورى، حفل فرقة المختار للإنشاد الديني، ويشهد قصر الأمير طاز، عرضًا للدكتورة منى واصف «هارب موود»، كما يستضيف بيت الغناء العربي، الفنان إبراهيم راشد وفرقته، ويشهد بيت السحيمي، حفل إنشاد ديني للمنشد محمود الحديوي وفرقته الموسيقية، وبمركز جمال عبدالناصر بالإسكندرية، يُقام حفل إنشاد ديني مع المنشد ناجي عز الدين وبطانته، أما 19 رمضان، فتستضيف قبة الغوري، الشيخ إيهاب يونس وفرقته، ويشهد بيت السحيمي، عرض «الأراجوز وخيال الظل».

حفل ثنائي العود دينا وغسان

وفي 20 رمضان تشهد ساحة قبة الغوري، عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، ويقام بقصر الأمير طاز، حفل ثنائي العود «دينا وغسان»، وببيت السحيمي يُقام حفل غنائي لفرقة «شوية فن» بقيادة جو، ويقام ببيت العود العربي، حفل أستاذ بيت العود الفنان مايكل أنسي، وفي بيت المعمار المصري يُنظم صالون العمارة والسينما «سينما درب اللبانة».

وتختتم فعاليات البرنامج في 21 رمضان، حيث تستضيف قبة الغوري، فرقة المولوية قيادة الفنان عامر التوني، ويقيم بيت الغناء العربي، «كورال سلام» التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، ويشهد بيت السحيمي، عرضًا لفرقة النيل للآلات الشعبية.