رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تفاصيل قطاعات الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع.. المحطات كاملة

كتب:

كريم روماني
09:41 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع

أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل تفاصيل تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، موضحة أنَّه يتمّ تقسيم العمل إلى 3 قطاعات يمتد القطاع الأول من حدائق أكتوبر إلى بني مزار ويشتمل على محطات العياط ومحطة الفيوم بني سويف ومحطة الفشن ومحطة العدوة ومحطة خرسانة تنفيذ شركة الغرابلي، فضلاً عن محطة بني مزار ومحطة خرسانية تنفيذ شركة المشروعات الهندسية للإنشاءات.

محطات القطاع الثاني 

وأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، تقدم أعمال تنفيذ المسار، والذي يمتد القطاع الثاني منه من بني مزار إلى منفلوط، ويشتمل على محطات سمالوط ومحطة المنيا ومحطة أبوقرقاص ومحطة ملوي ومحطة ديروط ومحطة القوصية ومحطة منفلوط.

محطات القطاع الثالث 

أما القطاع الثالث فيمد من منفلوط لسوهاج ويشتمل على محطات أسيوط ومحطة أبوتيج ومحطة الغنايم ومحطة طهطا ومحطة جهينة ومحطة سوهاج ومحطة أبيدوس ومحطة فرشوط ومحطة نجع حمادي ومحطة دشنا ومحطة قوص ومحطة الأقصر ومحطة أرمنت ومحطة إسنا ومحطة السباعية ومحطة إدفو ومحطة كلابشة ومحطة دراو ومحطة أسوان الجديدة ومحطة مطار أسوان ومحطة ميدكوم.

وأشارت وزارة النقل إلى تقدم أعمال التنفيذ وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحة أن المشروع يوفر آلاف من فرص العمل للشباب سواء المباشرة أو غير المباشرة.

اقرأ المزيد:

«النقل»: تقدم أعمال محطة المنيا بالخط الثاني من القطار الكهربائي السريع (صور)

قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن إنشاء القطار الكهربائي السريع

«سيمنس موبيليتي»: مشروع القطار الكهربائي السريع يوفر الآلاف من فرص العمل

أستاذ طرق ونقل: القطار الكهربائي السريع يوفر فرص عمل ضخمة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.