تفاصيل قطاعات الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع.. المحطات كاملة

كشفت وزارة النقل تفاصيل تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، موضحة أنَّه يتمّ تقسيم العمل إلى 3 قطاعات يمتد القطاع الأول من حدائق أكتوبر إلى بني مزار ويشتمل على محطات العياط ومحطة الفيوم بني سويف ومحطة الفشن ومحطة العدوة ومحطة خرسانة تنفيذ شركة الغرابلي، فضلاً عن محطة بني مزار ومحطة خرسانية تنفيذ شركة المشروعات الهندسية للإنشاءات.

محطات القطاع الثاني

وأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، تقدم أعمال تنفيذ المسار، والذي يمتد القطاع الثاني منه من بني مزار إلى منفلوط، ويشتمل على محطات سمالوط ومحطة المنيا ومحطة أبوقرقاص ومحطة ملوي ومحطة ديروط ومحطة القوصية ومحطة منفلوط.

محطات القطاع الثالث

أما القطاع الثالث فيمد من منفلوط لسوهاج ويشتمل على محطات أسيوط ومحطة أبوتيج ومحطة الغنايم ومحطة طهطا ومحطة جهينة ومحطة سوهاج ومحطة أبيدوس ومحطة فرشوط ومحطة نجع حمادي ومحطة دشنا ومحطة قوص ومحطة الأقصر ومحطة أرمنت ومحطة إسنا ومحطة السباعية ومحطة إدفو ومحطة كلابشة ومحطة دراو ومحطة أسوان الجديدة ومحطة مطار أسوان ومحطة ميدكوم.

وأشارت وزارة النقل إلى تقدم أعمال التنفيذ وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحة أن المشروع يوفر آلاف من فرص العمل للشباب سواء المباشرة أو غير المباشرة.