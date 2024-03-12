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دراما المتحدة

«التضامن»: إعداد قاموس إشاري لتوحيد لغة الصم وضعاف السمع

كتب:

كريم روماني
10:19 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مها هلالي

مها هلالي

كشفت مها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، عن ملامح القاموس الإشاري لفئة الصم وضعاف السمع، مؤكدة أن الهدف الأساسي منه توحيد اللغة الرسمية المستخدمة، وتكون معترفا بها في آلية التعامل مع مختلف الجهات مثل النيابة والمحكمة والصحة وغيرها من الجهات الرسمية، مؤكدة أن وزارة التضامن تعمل على توفير بيئة تأهيلية داعمة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

«التضامن» تحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في تكافؤ الفرص

وقالت «هلالي» لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن تتبع المنهج الحقوقي لذوي الاحتياجات الخاصة في تكافؤ الفرص، موضحة أنّ الدولة دعمت صندوق رعاية ذوي الإعاقة بـ10 مليارات جنيه، مؤكدة أن الحكومة تضع قضية الإعاقة على رأس القضايا.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.