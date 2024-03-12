طريقة عمل تمرية سهلة واقتصادية.. «فرحي أولادك في رمضان»

التمرية من الحلويات التي تشتهر في أكثر من بلد؛ منها التمرية الفلسطينية والسورية وهناك أيضًا التمرية البورسعيدية التي تحدث عنها الشيف يسري خميس، وتقوم السيدات بإعدادها في الأحياء الشعبية والراقية أيضًا، وهي من حلوى رمضان الشهيرة هناك وتعتمد بشكل أساسي على الدقيق والماء، والمميز بها يكون حشوتها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفق الشيف يسري خميس في برنامج «المطبخ»، المُذاع على قناة الحياة.

مكونات التمرية

نص كيلو دقيق قوي

ربع كوب من الماء

رشة ملح

لتحضير حشوة التمرية

نصف كوب سميد خشن أو دقيق البسبوسة.

نصف كوب سكر بودرة.

5 أكواب من الماء.

زيت للقلي.

طريقة تحضير التمرية

لتحضير حلويات التمرية ضعي الدقيق في وعاء ثم الملح، وقلبيهم واسكبي الماء، وابدأي في العجن حتى تصبح متماسكة كعجينة الفطير.

قطعي عجينة التمرية لثلاثة قطع على شكل «كور».

ادهني كرات التمرية بالزيت وضعيها في طبق مدهونا بالزيت.

اتركي كرات التمرية دقائق ثم ابدأي في فرد القطعة الأولى مثل عجينة الفطير.

اجعلي سمك كرات التمرية رقيقا.

قطعيها بالسكين بشكل طولي وبعدها مربعات أكبر من عجينة السمولينا.

ضعي كل قطعة من عجينة التمرينة فوق قطعة العجين ولفيها.

ضعيها في حلة بها زيت على النار مثل البقلاوة حتى تتغير لونها للون الذهبي.

اخرجيها من الزيت في طبق ورشي عليها السكر المطحون.

طريقة التمرية النابلسية

لا تختلف مكونات حلويات التمرية النابلسية عن التمرية البورسعيدي؛ لكن طريقة التحضير تختلف كالتالي:

ضعي الدقيق والملح في وعاء العجانة الكهربائيّة، اسكبي الماء تدريجيا مع العجن باستمرار للحصول على عجينة طريّة.

استمري بالعجن لمدّة 5 دقائق.

اقسمي العجينة إلى 8 أقسام متساوية.

ضعي قطع العجين في وعاء مدهون بزيت.

غطّي الوعاء واتركيه جانباً لترتاح العجينة من 5 ساعات لليلة كاملة.

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