طريقة عمل تمرية سهلة واقتصادية.. «فرحي أولادك في رمضان»
كتب:
نرمين عزت
10:36 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
التمرية
التمرية من الحلويات التي تشتهر في أكثر من بلد؛ منها التمرية الفلسطينية والسورية وهناك أيضًا التمرية البورسعيدية التي تحدث عنها الشيف يسري خميس، وتقوم السيدات بإعدادها في الأحياء الشعبية والراقية أيضًا، وهي من حلوى رمضان الشهيرة هناك وتعتمد بشكل أساسي على الدقيق والماء، والمميز بها يكون حشوتها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفق الشيف يسري خميس في برنامج «المطبخ»، المُذاع على قناة الحياة.
مكونات التمرية
- نص كيلو دقيق قوي
- ربع كوب من الماء
- رشة ملح
لتحضير حشوة التمرية
- نصف كوب سميد خشن أو دقيق البسبوسة.
- نصف كوب سكر بودرة.
- 5 أكواب من الماء.
- زيت للقلي.
طريقة تحضير التمرية
- لتحضير حلويات التمرية ضعي الدقيق في وعاء ثم الملح، وقلبيهم واسكبي الماء، وابدأي في العجن حتى تصبح متماسكة كعجينة الفطير.
- قطعي عجينة التمرية لثلاثة قطع على شكل «كور».
- ادهني كرات التمرية بالزيت وضعيها في طبق مدهونا بالزيت.
- اتركي كرات التمرية دقائق ثم ابدأي في فرد القطعة الأولى مثل عجينة الفطير.
- اجعلي سمك كرات التمرية رقيقا.
- قطعيها بالسكين بشكل طولي وبعدها مربعات أكبر من عجينة السمولينا.
- ضعي كل قطعة من عجينة التمرينة فوق قطعة العجين ولفيها.
- ضعيها في حلة بها زيت على النار مثل البقلاوة حتى تتغير لونها للون الذهبي.
- اخرجيها من الزيت في طبق ورشي عليها السكر المطحون.
طريقة التمرية النابلسية
- لا تختلف مكونات حلويات التمرية النابلسية عن التمرية البورسعيدي؛ لكن طريقة التحضير تختلف كالتالي:
- ضعي الدقيق والملح في وعاء العجانة الكهربائيّة، اسكبي الماء تدريجيا مع العجن باستمرار للحصول على عجينة طريّة.
- استمري بالعجن لمدّة 5 دقائق.
- اقسمي العجينة إلى 8 أقسام متساوية.
- ضعي قطع العجين في وعاء مدهون بزيت.
- غطّي الوعاء واتركيه جانباً لترتاح العجينة من 5 ساعات لليلة كاملة.
خطوات أخرى للتمرية
- في إناء على النار، ضعي السكر والماء والسميد.
- حرّكي المكونات السابقة على نار متوسطة حتى الغليان.
- استمري في تحريك الخليط قليلاً.
- اسكبي الحلاوة في صينية مستطيلة، واتركيها لتبرد ثمّ غطّيها بنايلون شفاف وادخليها إلى الثلاجة.
- اخرجي الحلاوة من الثلاجة وقطّعيها إلى 8 قطع متساوية.
- على سطح صلب مدهون بقليل من الزيت، افردي كلّ قسم عجين على حدى على شكل مربع رقيق.
- ضعي قطعة حلاوة في وسط كلّ قسم عجين.
- خذي زاوية من العجينة وضعيها فوق الحشوة.
- اعيدي الطريقة السابقة مع باقي الزوايا حتى تغلقي كلّ أطراف العجينة على الحشوة وتحصلي على شكل مربع.
- سخني كمية كافية من الزيت.
- ضعي قطع العجين في الزيت الغزير واقليها لتنضج وتصبح ذهبيّة اللون ومقرمشة، وبعد إخراجها رشي عليها السكر.