وظائف شاغرة في شركة حلويات شهيرة.. اعرف المهام المطلوبة والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر وظائف شاغرة للشباب في إحدى شركات تصنيع الحلويات الشهيرة، وكشفت عن بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المتقدمين.

وتطلب الشركة للتعيين:1. Production Planning Engineer، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف شاغرة

وأشارت إلى ضروة توافر بعض المهام في المتقدمين وهي:

- القدرة على تطوير خطط الإنتاج والجداول الزمنية استنادا إلى توقعات المبيعات وأوامر العملاء والموارد المتاحة.

- التعاون مع فرق متعددة الوظائف، بما في ذلك الإنتاج والهندسة وضمان الجودة، لضمان توافق خطط الإنتاج مع الأهداف العامة.

- رصد التقدم المحرز في الإنتاج وتحديد الاختناقات المحتملة أو القضايا التي قد تؤثر على جداول الإنتاج.

- تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل وقت التوقف عن العمل وخفض التكاليف مع الحفاظ على معايير الجودة.

مكان العمل

أبو رواش- الجيزة

متطلبات الوظيفة

بكالوريوس (كلية زراعة - علوم أغذية)

الخبرة من 5 – 7 أعوام

الحد الأقصى للسن 40 سنة

الحقوق والمميزات

راتب جيد وفقا للخبرة

ساعات العمل 9 مقمسة إلى 8 ساعات بالإضافة إلى ساعة راحة.

مواصلات

وجبة

تأمين طبي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط على هذا الرابط أو التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر.