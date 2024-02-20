«إعلام النواب» تطالب بتسهيل إجراءات زيارة معبد كلابشة لتحقيق التنمية السياحية

أكّد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة إنَّ معبد كلابشة يقع خلف بحيرة ناصر، إذ جرى نقل المعبد عام 1962 حتى 1963 من منطقة كلابشة القديمة على بعد 55 كيلومترًا جنوب السد العالي.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال التطوير في المعبد.

إجراءات زيارة معبد كلابشة لتحقيق التنمية السياحية

وأكد أنَّ المعبد بني في العصر الروماني وخصص هذا المعبد لعباده الإله مندوليس النوبي، مضيفًا أنّه يقع في حيز معبد كلابشة 3 معابد، الأول معبد جرف حسين الذي أعيد تركيبه بواسطة المجلس الأعلى للآثار عام 2003، إضافة إلى معبد بيت الوالي بناه الملك رمسيس الثاني، ويضم هذا المعبد نقوش تمثل الحياة اليومية في فترة الملك رمسيس الثاني، أما المعبد الثالث هو مقصوره قرطاس بني في العصر البطلمي لم يتبق من هذا المعبد سوى مقصورة لتيجان حتحوريه.

وأشار إلى أنَّ أهم نقاط التطوير داخل معبد كلابشة عمل اللوحات الإرشادية التي توضح مسار الزيارة وشرح النقوش المعابد الموجودة داخل المعبد، إضافة إلى انشاء حمامات بالجهود الذاتية دون تكلفة المجلس الأعلى للآثار أي أعباء مالية وأيضا تركيب شباك حديدي بداية من صالة الأعمدة، وذلك لحمايه المعبد من مخلفات الطيور موضحا جاري عمل مرسي حجري جديد لاستيعاب اللنشات القادمة وتطوير الإضاءة وجار انشاء 3 غرف أحدهما للأثريين والأخرى للأمن والثالثة كنترول داخلي.

ووصت اللجنة بتسهيل إجراءات زيارة السياح ،من خلال منفذ واحد يضم ممثلين لكل الأجهزة الحكومية في ظل تزايد عدد السياح، وإعادة الروح إلى المعبد في ظل استهداف القيادة السياسية والحكومة على زيادة الموارد وتنمية السياحة.

شارك في الزيارة الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلماني، والنائب عصمت زايد والنائبة منال هلال عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ضحى عاصي عن حزب التجمع، والنائبة منى عمر عن حزب حماة وطن ونواب محافظة أسوان جابر أبو خليل وريهام عبدالنبي.