«الأرصاد الجوية»: ذروة الموجة الحارة في طقس رمضان اليوم وغدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، موضحة أنه تسود أجواء حارة خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة مئوية، وتصل في جنوب الصعيد 35 مئوية.

اليوم وغدا ذروة الموجة الحارة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اليوم وغدا هما ذروة الموجة الحارة فى طقس الأسبوع الأول من رمضان، إذ أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 8 درجات في مثل هذا الوقت من العام، في حين تسجل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 10 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية، وذلك بسبب تعرض البلاد لكتل صحراوية حارة قادمة من جنوب البلاد، تعمل على رفع معدلات الحرارة عن المعتاد.

انخفاض نسب الرطوبة

وأضافت «غانم»، أن انخفاض نسب الرطوبة اليوم وغدًا، لن تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، نظرًا لأن هذه الكتل الهوائية الحارة، صحراوية قادمة من المناطق الصحراوية الجنوبية، لذا لن يكون هناك نسب رطوبة عالية، على عكس الكتل التي تأتي على مسطح البحر المتوسط والمحملة ببخار الماء، ما تزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة فى طقس اليوم فقد جاءت كالتالي: