موعد انكسار الموجة الحارة في رمضان.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية

بدأ شهر رمضان المعظم يومه الأول بارتفاع نسبي في درجات الحرارة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

موعد انكسار الموجة الحارة

وحول موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة، أوضحت الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من السبت والأحد المقبلين، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوته الشدة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذّرت «الأرصاد» من انتشار الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل، خلال الأيام المقبلة، كالآتي:

درجات الحرارة غد الثلاثاء 12-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء المقبل 13-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- الوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة الخميس المقبل 14-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.