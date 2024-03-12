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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

هبة صبيح
12:06 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 12-3-2024

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحرص أهالي بورسعيد على معرفة مواقيت الصلاة، لأداء الفروض في مواقيتها، ونيل الثواب خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يسعى فيه الجميع لنيل البركات، ويهتمون بشكل خاص بموعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 12-3-2024، لأنه يرتبط بموعد الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية لمحافظة بورسعيد والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 12-3-2024، سيكون في تمام الساعة 5:57.

عدد ساعات الصيام في بورسعيد 

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المعظم فإن عدد ساعات الصيام والتي تبدأ من موعد أذان الفجر وحتى موعد أذان المغرب في بورسعيد وهي 13:08 ساعة.

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد

كما يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلوات على مدار اليوم حيث سيكون موعد أذان الفجر في الساعة 4:37 صباحا، والشروق 6:04 والظهر 12:01 مساءا، والعصر 3:24 مساء.

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