ملخص أحداث الحلقات الأولى من مسلسلات الأطفال «الأنيميشن» في رمضان

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا حول ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسلات الرسوم المتحركة «الأنيميشن» للأطفال المُذاعة خلال هذا الشهر الكريم.

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث وسلبيات منصة التيكتوك

وأشار التقرير إلى أنّ الحلقات الأولى من مسلسلات الكرتون في شهر رمضان 2024 شهدت أحداثا مُشوقة، والبداية مع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، إذ شهدت الحلقة الأولى منه تسليط الضوء على سلبيات منصة تيك توك، إذ قدم «يحيى» نصائح لصديقه «مازن» الذي يصور مقاطع فيديو على تيك توك رغبة في الشهرة «تريند» أو أن يصبح صانع محتوى «إنفلونسر».

نور والكوكب السعيد وشراء هدايا لملجأ أطفال

ولفت التقرير إلى أنَّ أولى حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد شهدت ظهور الطفل «نور» وأخته الصغيرة «زهرة»، وهما في مهمة داخل أحد متاجر الهدايا، لشراء ألعاب للأطفال لتقديمها لاحد الملاجئ لإدخال السعادة والسرور على هؤلاء الأطفال.

سر المسجد وتصحيح المواقف بالإراشادت والنصائح

وفي الحلقة الأولى من مسلسل سر المسجد، شهدت مشاجرة بسيطة بين الأخين «حبيبة ويوسف» أثناء اللعب معًا، وظهر الأب «أيمن» كشخصية حكيمة ومُوجهة، ليتدخل لتصحيح الموقف ما بين الطفلين عن طريق تقديم الإرشادات والنصائح.

مسلسل نورا ومساعدة الأخر

وفي النهاية، شهدت الحلقة الأولى من مسلسل نورا الطفلة كانت تحلم بأنها تتكرم وتحصل على الكأس ولكنها تستيقظ من النوم دون فهم ماهية هذا الحلم، وبعد استيقاظها وذهابها إلى المدرسة، قابلت إحدى زميلاتها التي قالت لها إن مدير المدرسة لغى فريق كرة القدم، وهمت نورا سريعًا بالذهاب معها للمدير لحل هذه المشكلة على الرغم من أنها غير مشتركة في الفريق.