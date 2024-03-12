مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. وفاة أحمد فؤاد سليم وأحمد رزق بديلا له

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في سباق رمضان 2024، ويُعرض عبر قناة ON، الكثير من الأحداث والتطورات أبرزها وفاة الحاج محمود الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. أحمد رزق يشعل الأزمة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1 شهد وفاة الحاج محمود الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، في المشهد الأخير من الحلقة، بعدما كان كبير العائلة، وقبل وفاته اختار كبير العائلة من بعده.

وقرر الحاج محمود الرفاعي أن يكون ابن أخيه فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، هو كبير العائلة من بعده، وليس أحد أبنائه، وذلك لأنه كان ذراعه اليمنى في تجارة الآثار.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخي وملك ثورة ورحاب الجمل وتامر نبيل، إخراج أحمد نادر جلال.