مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. أمير كرارة في ورطة

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، والتي جرى عرضها على قناة «on»، العديد من التطورات والصراعات التي اشتعلت بين الأبطال بشكل سريع.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1.. أمير كرارة يرفض تجارة والده في الآثار

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1 شهد خلافًا كبيرًا بين الدكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ووالده الحاج محمود الرفاعي، وذلك بسبب تجارة الأخير في الآثار.

دار نقاش حاد بين ياسين ووالده أعلن فيه الأول عن رفضه العمل مع الثاني بسبب تجارته فى الآثار والمخدرات، وهو نفس الشخص الذي علمه منذ صغره الصلاة والأخلاق، وهو الأمر الذي جعل الحاج محمود ينفعل بشدة، ويتسبب هذا الأمر في وفاة الأخير على الفور.

وكان السبب الذي فجر النقاش الحاد بين الدكتور ياسين ووالده، أن الأخير اختار ابن أخيه ليكون كبير العائلة، بدلا من ابنه، وهو الأمر الذي اعترض عليه أبنائه بشدة وأولهم الدكتور ياسين.