حقيقة تعديل نهاية مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة

أحداث مشوقة تضمنها مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، التي غلب عليها طابع التشويق والإثارة، وما لا يعرفه البعض، أنه جرى تعديل نهاية مسلسل بيت الرفاعي بسبب أغنية حكايات للمطرب محمد شاهين.

حقيقة تعديل نهاية مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

وأكد الشاعر عمرو قطب في تصريحات تلفزيونية، عن تعديل نهاية مسلسل بيت الرفاعي، أنه بمجرد أنّ شاهد الإعلان الدعائي لمسلسل بيت الرفاعي تفاعل مع الطابع التشويقي للأحداث، وكتب كلمات الأغنية، ثم تحدث مع الملحن حسين زكريا، ووضع الموزع الموسيقي زيزو فاروق لمسته الفنية عبر الفواصل الموسيقية.

وجرى وضع الأغنية ضمن الخط الدعائية الخاصة بالمسلسل، وعرضها في نهايته.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، محمد لطفي، رحاب الجمل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، عمرو وهبة، وغيرهم.