جدول مكتبات مصر العامة في المحافظات خلال شهر رمضان 2024 «صور»

أعلنت وزارة الثقافة، برنامج فعاليات صندوق مكتبات مصر العامة، خلال شهر رمضان، في القاهرة والمحافظات، وتستمر الفعاليات من أول الشهر حتى نهايته.

وتتضمن الفعاليات ندوات ثقافية، والحديث عن نصر أكتوبر، وندوات دينية والمسابقات لتحفيظ القرآن الكريم، وعروض مسرحية ومسرح عرائس وورش فنية للتدريب على التريكو والتفصيل والخياطة، بجانب أنشطة مخصصة لذوي الهمم وغيرها.

أفرع مكتبات مصر العامة في المحافظات

وتقدم الفعاليات في الأفرع التالية:

- مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد

- مكتبة مصر العامة بالغردقة

- مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

- مكتبة مصر العامة ببنها

- مكتبة مصر العامة بسيوة

- مكتبة مصر العامة بمرسى مطروح

- مكتبة مصر العامة بأسوان

- مكتبة مصر العامة بدمنهور

- مكتبة مصر العامة بالمنصورة

- مكتبة مصر العامة بالزقازيق

- مكتبة مصر العامة بفاقوس

- مكتبة مصر العامة ببورسعيد

-مكتبة مصر العامة بأسيوط

- مكتبة مصر العامة بالمنيا