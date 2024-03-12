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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 على قناة on اليوم

كتب:

بسمة شطا
01:15 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
بيت الرفاعي

بيت الرفاعي

أعلنت قناة on موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 والذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2024 ويتطرق من خلاله إلى تجارة الآثار والصراع على الميراث. 

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 على قناة on اليوم

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 على قناة on اليوم في تمام الساعة 9 مساءا، وسيكون هناك موعدين للإعادة، الموعد الأول في تمام الساعة 1.30 بعد منتصف الليل، وموعد الإعادة الثانية في تمام الساعة 10 إلا ربع صباح اليوم التالي.

يُذكر أنَّ الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي شهدت وجود مشكلة كبيرة بين الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، ووالده الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، وذلك بسبب تجارة الأخير في الآثار واعتراض الأول على هذا الأمر، وتسبب هذا الخلاف في مشادة بينهما ووفاة الأخير.

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بقلم بسمة شطا