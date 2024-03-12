موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل سر إلهي.. ماذا سيحدث بعد محاولات قتل هارون؟

أحداث مثيرة تخللت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي وسط محاولات قتل أحمد بدير الذي يجسد شخصية هارون وتعرّض روجينا التي تجسّد شخصية صابرة للصدمة من محاولات قتل زوجها، لذا يترقب الجمهور ماذا سيحدث خلال الحلقة المقبلة.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل سر إلهي، وفق ما أعلنت قناة CBC.

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل سر إلهي

يعرض المسلسل على قناة CBC، بشكل حصري في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وتكون إعادة المسلسل الأولى في تمام 6:30 صباحًا والثانية 11:30 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل سر إلهي عبر تطبيق Watch It.

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل سر إلهي

وينتمي مسلسل «سر إلهي»، لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

نجوم مسلسل سر إلهي

وتقوم النجمة روجينا بالبطولة الأساسية لمسلسل سر إلهي، ويشاركها عدد من النجوم مثل أحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله وأحمد بدير.