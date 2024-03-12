بعد تصدره التريند.. ما مصير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان؟

تصدّر مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان تريند موقع التغريدات القصيرة «إكس» رغم عدم عرضه في موسم رمضان السابق، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2024 على جميع القنوات.

مصير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان

وتساءل الجمهور عن مصير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان. بعدما تمّ الإعلان عنه منذ فترة، لذا تواصلت «الوطن» مع المخرج محمد سامي، الذي أكّد بدوره أنَّه لن يقدم جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، وسيبحثان سويًا عن عمل آخر.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة، كانت تدور أحداثه حول جعفر العمدة الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه من ثلاث نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

وشارك في بطولة العمل عددًا كبيرَا من الفنانين بجانب محمد رمضان، أبرزهم هالة صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومي كساب، ومنذر رياحنة، وحسني شتا، ودعاء حكم، وعصام السقا...وغيرهم.