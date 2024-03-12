مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.. هل يُتهم أمير كرارة بقتل والده؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on مساء اليوم، لمعرفة تطورات الأحداث، حيث انتهت الحلقة الأولى بمشهد وفاة الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد دوره الفنان أحمد فؤاد سليم، بجوار ابنه دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

ويتوقع البعض بأن تشهد أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2، اتهام الدكتور ياسين بقتل والده خاصة مع دخول أسرته عليه في المشهد الأخير من الحلقة الأولى وقد وجدوه ملقى على كرسي وتوفى وينزف من فمه بعد خلاف مع ابنه بسبب الميراث.

كما يتوقع البعض بأن وضع الحاج محمود الرفاعي لفاروق ابن أخيه الكبير للعائلة بدلا منه سيشعل الصراع بين فاروق والدكتور ياسين الذي يرفض تجارة عائلته في الآثار.