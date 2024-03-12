«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. والذروة غدا وبعد غد (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه مع غياب أشعة الشمس ودخول الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ويتجاوز الفرق بين درجات الحرارة في النهار والليل 11 و12 درجة مئوية وفي محافظات الصعيد يتجاوز 15 درجة مئوية، وتظل أجواء فترة الليل باردة في معظم المحافظات خاصة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات التي يكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة الحملاوي، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنّه يجب الحذر والاحتياط من الفارق بقيم درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث تعتبر الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية التي كانت مؤثرة خلال الساعات الماضية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس ولا تؤثر على حركة المرور.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الشبورة المائية قد تكون كثيفة في بعض الأماكن وتؤثر على الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، مشيرة إلى استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة غدا، وسط توقعات بأن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا حيث تصل إلى 28 درجة مئوية، والخميس المقبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بمعدل 3 لـ4 درجات، ويكون الانخفاض ملحوظ يومي الجمعة والسبت، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام وتختلف التوزيعات الضغطية.

وحذّرت غانم من تخفيف الملابس في الفترات من بعد الفطار وحتى الصباح الباكر، نظرا لنشاط الرياح النسبي الذي يساعد على الإحساس بالبرودة، وانخفاض درجات الحرارة، موضحة أنّ ارتفاع الحرارة نهارا لن يكن مقلقا نظرا لانخفاض الرطوبة.