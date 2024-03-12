ضبط 3600 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1762 قضية متنوعة في مجالي مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3669 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.