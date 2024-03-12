موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 2.. هل تنجو عايدة من السم؟

تتوالي وتتصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق التي تُجسد دور «عايدة»، وخلال الحلقة الأولى من المسلسل أظهرت «عايدة» براعة في سحب السم من العقرب، فهي تعمل في تجارة العقارب واستخلاص سمها وبيعه، وجذبت الأحداث اهتمام المشاهدين، متساءلين عن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب علي قناة CBC الحلقة 2.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وتذاع الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الساعة 07:30 مساءً اليوم الثلاثاء، وموعد إعادة مسلسل صيد العقارب علي قناة CBC الحلقة 2 يوم الأربعاء الساعة 02:45 صباحًا، وأيضًا الساعة 01:45 ظهرًا.

أحداث الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب

وفي أحداث الحلقة1 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، تعمل بطلة المسلسل «عايدة» في تجارة العقارب واستخلاص سمها وبيعه، وظهرت المشاهد الأولى من المسلسل في الجبل وهي تصطاد العقارب، وتتوصل أخيرًا لعقرب نادر تبحث عنه منذ 3 سنوات، وصفته بأنّ «لدغته والقبر».

وتضمنت أحداث الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب أيضًا حديث الدكتورة «عايدة» مع زوجها «ياسين»، ورغبتهما في إنجاب الأطفال، وانتهت الحلقة بأزمة كبيرة للدكتورة «عايدة»؛ إذ لدغها عقرب شديد السمية، لتسقط على الأرض مغشيًا عليها ويكون هو المشهد الأخير في الحلقة الأولى.

أبطال وأحداث مسلسل صيد العقارب

ومسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر ومحمد علاء، وأحمد سعيد عبدالغني، وتدور أحداثه حول عايدة، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم.