مسلسل سر إلهي الحلقة 2.. ماذا سيحدث لـ روجينا؟

انتهت الحلقة الأولى من أحداث مسلسل سر إلهي على ضرب روجينا على يد ابنها وهو ما تسبب في حدوث حالة من الإغماء لها لتنتهي أحداث الحلقة 1، وهو ما جعل الجمهور في انتظار موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 2.

مسلسل سر إلهي الحلقة 2

مسلسل سر إلهي الحلقة 2 يعرض على شاشة سي بي سي اليوم، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل حزن أحمد بدير الشديد وصدمته بسبب محاولات ابنه لقتله وقتل شقيقه بسبب الإرث.

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة كودكس، بطولة روجينا وأحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.