«تموين المنوفية»: تحرير 575 محضرا في حملات على الأسواق خلال 3 أيام

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، من تحرير 575 محضرًا تموينيًا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت ما بين 306 محاضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و269 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه في التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه، والعمل على محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.

ضبط أعلاف وأسمدة

وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 3 محاضر جنح مركز منوف أحدهما ضد صاحب محل، لتجارة أعلاف لحوزته 3 أطنان ردة مجهول المصدر بدون مستندات، والثاني ضد صاحب مصنع مواسير لحيازته 7 أطنان كسر مواسير بدون مستندات وإدارة النشاط بدون ترخيص، والآخر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق وقدرها 3 أطنان أسمدة يوريا ونترات، فضلا عن ادارة النشاط بدون ترخيص.

ضبط نخالة وملح طعام

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه جرى تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب محل لبيع أعلاف لحوزته 5 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، وكذا محضر جنح الباجور ضد صاحب مصنع منتجات ألبان لحوزته 15 طن ملح طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين جنح تلا ضد أصحاب محال بيع سلع غذائية وبيع أعلاف لحوزتهم 100 كجم تمر هندي، و3 طن خليط زوائد بدون مستندات ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين بركة السبع ضد أصحاب محال بيع أعلاف ومحل بيع أسماك لحوزتهم طن سلفات النشادر، و5 كراتين سمك بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.