طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن حالته.. «عاد من الموت بعد 8 محاولات»

لم يبخل اللاعب أحمد رفعت، بجهد أو عرق داخل الملعب، يتحرك يمينًا ويسارًا، يراوغ ويصوب، قبل أن يسقط مُغشيًا عليه بأرض الملعب، خلال مشاركة فريقه «فيوتشر» أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

صدمة كبيرة عاشها جمهور الكرة المصرية، بعد سقوط اللاعب داخل الملعب، إثر أزمة قلبية شديدة، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات بالإسكندرية.

طبيب يفجر مفاجأة

7 محاولات لإعادته للحياة فشلوا على مدار ساعة ونصف، إذ كانت المحاولة الثامنة بمثابة المعجزة التي عاد بها من الموت، وفقًا لما أكده الدكتور محمد كامل، مدير عام المستشفى التي وصل إليها اللاعب لـ «الوطن».

وأكد الطبيب أن أحمد رفعت، أُصيب بهبوط حاد للغاية في الدورة الدموية وأزمة قلبية مفاجئة، مرجحًا وجود تاريخ مرضي له في العائلة، إلا إن التحاليل والفحوصات هي التي تؤكد الأمر.

وشدد الطبيب على أن اللاعب في العناية المركزة، بحالة غير مستقرة على الإطلاق، ويحتاج معجزة.

مرض أحمد رفعت

وكان وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، كشف في تصريحات لـ«الوطن» تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، مؤكدًا أنّه يعاني من أزمة قلبية.

نصائح للوقاية من الأزمات القلبية

وكان موقع «مايو كلينك» الطبي، قدم نصائح للوقاية من الأزمات القلبية، جاءت على النحو التالي:

التنويع بين الأطعمة، وخاصة تلك التي تحتوي على الخضار والفواكه.

ضرورة تجنب المأكولات التي تحتوي على قدر عال من الدهون.

تناول الطعام قبل النوم، على الأقل بـ4 أو 5 ساعات يوميًا.