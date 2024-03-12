48 ساعة كروية حزينة.. حادث مروع لنجم الزمالك وتوقف قلب أحمد رفعت

48 ساعة كروية حزينة، ازدحمت بالعديد من المشاهد المآساوية، بعد تعرض ماجد هاني لاعب الزمالك المعار إلى بلدية المحلة لحادث مروع بسيارته، التي تهشمت بشكل شبه كامل، ما أثار حالة من الخوف بين جماهير الكرة المصرية وأسرته، وجاء ذلك بالتزامن مع تعرض أحمد رفعت لتوقف في عضلة القلب، ما عمق جراح الساحة الرياضية.. فما الحالة الصحية للاعب الزمالك المعار وآخر المستجدات حول الواقعة؟

تفاصيل الحالة الصحية للاعب الزمالك المعار لبلدية المحلة

قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لماجد هاني المعار إلى بلدية المحلة مستقرة، لكنه يعاني من بعض الكدمات والجروح، إثر تعرضه للحادث المروع على طريق فايد بالإسماعيلية بعد تهشم سيارته بشكل كامل، لكنه نجا من الحادث بأعجوبة، ويواصل رحلة التأهيل من أجل العودة للمباريات مجددًا.

ماذا قال لاعب الزمالك بعد الحادث؟

«الحمد لله ربنا نجي ماجد أخويا من الموت».. هكذا كتب شقيق ماجد هاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقًا كلماته بصورة تبرز أثار الحادث على سيارة لاعب الزمالك المعار إلى بلدية المحلة.

كما نشر اللاعب ماجد هاني صورًا من الحادث، تبرز التصادم المروع الذي تعرض له بسيارته، وعلق: «الحمدلله يارب علي كل حاجه ربنا نجاني من الموت»، لتنهال رسائل الدعم والمؤازرة عليه بشكل كبير، سواء من الجماهير أو الإعلام والصحفيين وبعض أصدقائه وأقاربه.

وانتقل ماجد هاني من الزمالك إلى بلدية المحلة على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد فقط، وذلك خلال الميركاتو الصيفي من أجل الحصول على فرصة للمشاركة وتطوير مستواه واكتساب الخبرات، والعودة للحصول على مقعد أساسي بين صفوف القلعة البيضاء تحت قيادة المدرب الجديد جوميز.

وقبل ساعات قليلة، شهدت الأوساط الرياضية، أزمة مآساوية بعد تعرض أحمد رفعت لاعب فيوتشر إلى توقف مفاجي في عضلة القلب، أثناء خوض مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري الممتاز، ليواصل الأطباء محاولات إنعاش قلبة لمدة ساعة ونصف كاملة، قبل الاستجابة وعودة النبض تدريجيًا، لكن الحالة لاتزال حرجة وتحت الملاحظة، بحسب البيان الرسمي الذي أصدره ناديه فيوتشر.