بماذا شعر أحمد رفعت قبل سقوطه في الملعب؟.. طبيب يوضح 3 علامات للأزمة القلبية

قبل ثوانٍ معدودة من انتهاء مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري الممتاز، سقط أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، بشكل مفاجئ دون تدخل من أي لاعب، لتسيطر لحظات الرعب بين زملائه، محاولين إنقاذ حياة اللاعب الذي فقد وعيه.

مشهد مروع خلال لقاء فيوتشر والاتحاد

قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة، كانت هناك رمية تماس واللاعب أحمد رفعت يسير بمفرده وسط أرضية ملعب اللقاء، وبشل مفاجئ سقط مغشيًا عليه في مشهد مروع، ليهرع إليه لاعبي الفريقين والجهاز الطبي، في محاولة منهم لإنقاذه، قبل أن تدخل سيارة الإسعاف على الفور لنقله إلى أقرب مستشفى.

حينما جرى تشخيص اللاعب أحمد رفعت وإصابته بأزمة قلبية بعد نقله إلى المستشفى، تساءل محبي اللاعب عن الشعور الذي شعر به أحمد رفعت قبل أن يسقط مغشيًا عليه؟، خاصة أنه سقط بشكل مفاجئ دون تعب أو إصابة خلال اللقاء.

شعور أحمد رفعت قبل سقوطه في الملعب

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أحمد الوكيل استشاري أمراض القلب، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن هناك 3 احتمالات يمكن أن يكون اللاعب شعر بهم قبل سقوطه مغشيًا عليه داخل ملعب اللقاء، وهم الشعورر بألم في منطقة الصدر أو سرعة ضربات القلب «رخرخة» أو دوخة مفاجئة أدت إلى الإغماء.

وأضاف «الوكيل»، أن من أبرز أسباب الإصابة بالأزمة القلبية، هو ارتفاع ضغط الدم، إذ يؤدي إلى تلف الشرايين المؤدية إلى القلب، فضلًا عن أن ارتفاع ضغط الدم المصاحب لحالات مرضية أخرى مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري، يزيد من هذه الخطورة بشكل أكبر.