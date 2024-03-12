أصيب بها اللاعب أحمد رفعت داخل الملعب.. كل ما تريد معرفته عن الأزمة القلبية

بشكل مفاجئ سقط مغشيًا عليه؛ وهو الأمر الذي أثار قلق الجمهور في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، وفور نقله إلى المستشفي تبين إصابة اللاعب أحمد رفعت بالأزمة القلبية، بعد أن توقف قلبه أكثر من ساعة لم يستجب فيها إلى الصدمات الكهربية، لذا نستعرض في التقرير التالي معلومات عن الأزمة القلبية، وفق تصريحات الدكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن» وموقع مايو كلينك الطبي.

إصابة أحمد رفعت بالأزمة القلبية

وبحسب تصريحات الدكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، يعتبر الإغماء المفاجئ من أعراض الأزمة القلبية، ويحدث بسبب خلل في كهربية القلب أومشكلة في عضلة القلب نفسها ولابد من الفحص فورًا.

أعراض الأزمة القلبية

وبعد إصابة أحمد رفعت بالأزمة القلبية نستعرض أهم أعراضها بحسب موقع «مايوكلينك»:

ألم شديد في الصدر مثل الإحساس بثقل أو ضيق.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

العرق البارد.

الإرهاق.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

الغثيان.

ضيق النفَس.

خطوات إنعاش مريض الأزمة القلبية

وأوضح الموقع الطبي «مايو كلينك» مجموعة من النصائح لإسعاف الشخص المصاب بالنوبة القلبية، أبرزها الاتصال برقم الإسعاف فورا ثم افحصه للتحقق من أنه يتنفس وقلبه ينبض.

وإذا لم يكن هناك تنفس أو نبض، عندها فقط ابدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إذا كنت غير مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي، قم باستعمال اليدين فقط، أي ادفع صدر الشخص بقوة وسرعة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

إذا كنت مدربًا على الإنعاش القلبي الرئوي ابدأ بتوجيه 30 ضغطة على الصدر قبل إعطاء نَفَسَي الإنقاذ.