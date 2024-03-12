أمانة ذوي الهمم بـ«مستقبل وطن» توفر منافذ بيع متحركة بأسعار مخفضة بمدينة نصر

أعلنت أمانة العلاقات بحزب مستقبل وطن في مدينة نصر، توفير منافذ بيع متحركة للسلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، غدا الأربعاء، بمنطقة صقر قريش، وذلك برئاسة الدكتورة هبة إسماعيل، بالتعاون مع أمانه ذوي الهمم برئاسة الدكتور عماد نجيب، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأعلن نجيب توفير سلع السكر والزيت والأرز والمكرونة، بأسعار في متناول الجميع، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلية، وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم للسوق السوداء، لافتا إلى أن نسبة التخفيض تصل إلى 25%.

مواجهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع

وأكد أن تضافر الجهود في هذا الصدد يساهم بقوة في مواجهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع، والتي كانت تؤرق وتشغل بال المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المبادرات التى لها مردود إيجابي في ضبط حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة إضافة لجهود الدولة في توفير السيولة وتوجيهات القيادة السياسية للإفراج الجمركي الفوري عن البضائع، ما سيكون له عظيم الأثر أيضا في ضبط الأسعار.

وأشار إلى أن المجتمع المدني يدعم ويساند تحركات الدولة في ملف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة من جشع التجار واستغلال الأزمات العالمية الاقتصادية للتربح بغير وجه حق.