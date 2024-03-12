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دراما المتحدة

معلومة طبية عن كيفية البدء في تدريب الطفل على الصيام.. 3 شروط مهمة

كتب:

أسماء زايد
01:15 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري معلومة طبية عن كيفية البدء في تدريب الطفل على الصيام، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مشيرة إلى أنه لا بد أن يكون بصحة جيدة، ولا يعاني من أمراض سوء التغذية أو أي أمراض مزمنة، ويجب تدريب الطفل على الصيام لمدة قصيرة أولا، مثل الصوم من العصر وحتى آذان المغرب.

صيام شهر رمضان كاملا مفروض على الطفل البالغ فقط

وأشار إلى أن صيام شهر رمضان كاملا مفروض على الطفل البالغ فقط، مناشدا بأنه عند شعور الطفل بالعطش الشديد أو الهبوط لا بد من إنهاء الصيام فورا، كما ناشد مرضى الرئة بضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام، لافتا إلى أن الجفاف وتغيير مواعيد الأدوية قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض. 

ونصح مرضى الغدة الدرقية بالالتزام بتعليمات الطبيب، مشيرا إلى أن الالتزام بتعليمات الطبيب حماية للمريض خلال فترة الصيام.

 

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