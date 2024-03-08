وزيرة القطاع التطوعي بمالطا تشيد بجهود الهلال الأحمر المصري في دعم غزة

أجرت جوليا فروجا بورتيللى وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا، خلال زيارتها لمصر، وروبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، برفقة الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

دور الهلال الأحمر في أزمة غزة

واستمعت وزيرة مالطا لشرح مفصل لدور الهلال الأحمر المصري عبر 27 فرعا على مستوى الجمهورية في التعامل مع الأزمات على مستوى المحلي والدولي وبصفة خاصة التدخل في أزمة قطاع غزة، وما قدمه من دعم لأهالي قطاع غزة منذ بداية العدوان.

وقدم الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عرضا عن تدخلات الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة، ودور المتطوعين وما يتم اتخاذه من إجراءات لوجستية لاستقبال وتجهيز وإدخال المساعدات يسانده في ذلك علاقات قوية وواسعة مع السلطات المصرية والمنظمات الدولية والدول المختلفة، موجها الشكر لحكومة مالطا على ما قدمته من مساعدات عاجلة وتدخلات منذ اندلاع الازمة.

الوزيرة تتفقد مبنى الهلال الأحمر

وقامت وزيرة مالطا بتفقد غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والتي تمتلك إمكانات الإنذار المبكر ومنها الرصد والاستعداد للتقلبات الجوية الشديدة، وتعمل الغرفة بأجهزة اللاسلكي لربط كافة غرف العمليات في الفروع والغرفة المركزية، إضافة إلى متابعة الأحداث بوسائل الإعلام وتتابع المتطوعين على مستوى محافظات الجمهورية بما يسمح لها بسرعة التدخل في الأزمات والكوارث، كما قامت الوزيرة بزيارة لمركز التجهيزات اللوجستية للمساعدات الخاصة بالفلسطينيين، حيث حرصت الوزيرة على الاستماع لما يقوم به المتطوعون من جهد في تعبئة وتجهيز المساعدات الإغاثية للأهالي في فلسطين.

وثمنت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا جهود الهلال الأحمر المصري الواسعة والدولة المصرية إزاء الأزمة في غزة ودور المتطوعين في هذا، وبحثت أوجه التعاون وتبادل الخبرات في هذا الإطار، مستعرضة تجربة التطوع في دولة مالطا، حيث يوجد 2600 منظمة، وتم رفع القطاع التطوعي إلى المستوى الوزاري مما يدل على الالتزام وهناك توجه بالاستمرار في الارتقاء بالقطاع ليصل للمستوى البرلماني.

الوزيرة ترحب بتقديم الإغاثات لغزة

وأضافت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا، أن هناك علاقة قوية مع الصليب الأحمر المالطي ودوره الهام، معربة عن ترحيبها بتبادل الخبرات والرؤى فيما يخص ملف التطوع والتدخلات الاغاثية بشان غزة.

كما قامت بزيارة لمؤسسة صناع الحياة، حيث استقبلها اللواء محسن النعماني رئيس مؤسسة صناع الحياة، والمهندس أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة في زيارة استهدفت الاطلاع على تجربة إحدى مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال التطوع وخدمة المجتمع، حيث تم استعراض جهود المؤسسة منذ انطلاقها عام 2004 ودورها في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، فضلا عن جهودها في تنمية مهارات المتطوعين انطلاقا من دورهم في إحداث التغيير، وتم استعراض مجالات عمل المؤسسة وآليات تحفيز المتطوعين والهيكل التنظيمي للمتطوعين، كذلك تم تناول الحملات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهي حملة «هنوصلك» لإصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، وكذلك ما تقدمه المؤسسة من حملات وبرامج لتمكين ذوي الإعاقة.